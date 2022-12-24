Diyarbakır Valisi Su, esnafı ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, esnafla bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su, Sanat Sokağı'nda faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti, esnafın talepleri dinledi.

Sokak içerisinde yer alan eksikliklerin giderilmesi talimatını veren Su, daha sonra bir işletmede tüm esnafla sohbet etti.

Ziyarette, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu da bulundu.

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