Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Diyarbakır'da konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "5 Ocak'ta yeni bir buluşma gerçekleşecek. 6'lı masa liderleri tekrar bir araya gelecek. Bunun neticesinde de artık yavaş yavaş 6'lı masanın ortak adayının kim olacağına dair süreç takvimi belli olacak." dedi.

Kaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, seçime kısa zaman kaldığını söyledi.

Yeni asgari ücrete değinen Kaya, uzun vadede yoksulluk sınırı baz alınarak belirlenmesi gereken asgari ücrete yapılan bu artışın, insanların yaralarına merhem olmayacağını savundu.

Kaya, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin de şöyle konuştu:

"5 Ocak'ta yeni bir buluşma gerçekleşecek. 6'lı masa liderleri tekrar bir araya gelecek. Bunun neticesinde de artık yavaş yavaş 6'lı masanın ortak adayının kim olacağına dair süreç takvimi beli olacak. Biz bununla ilgili herhangi bir endişeye veya farklı bir düşünceye sahip değiliz. 6'lı masanın ilk turunun son toplantısını Saadet Partisi ev sahipliğinde biz gerçekleştirmiştik. Ve ilk defa o toplantıda 6'lı masanın ortak adayı 13. cumhurbaşkanı olacak ifadesi kullanılmıştı. Biz buna bütün liderler tarafından sahip çıkıldığını, bizden sonra yapılan 6'lı masanın toplantılarında da aslında bu vurgunun güçlenerek devam ettiğini görüyoruz."

Toplantıya, Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin ve partililer katıldı.

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