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Diyarbakır Surları'nda restore edilen iki burç evlendirme merkezi olarak hizmete açıldı

AA

Diyarbakır Surları'nda restore edilen iki burç evlendirme merkezi olarak hizmete açıldı

DİYARBAKIR (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nda restorasyonu tamamlanan Yedikardeş ve Nur burçları, evlendirme merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır Surları'nın restore edilerek eski ihtişamına kavuşması için Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu "Bilim Komisyonu" ve alanında uzman kişilerden oluşan "Danışma Kurulu"nun kontrolünde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince etap etap yürütülen çalışmalar sürüyor.

Restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Yedikardeş ve Nur burçları "Sur Belediyesi Evlendirme Merkezi" olarak hizmete açıldı.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, merkezde ilk olarak Nurullah ve Tülay Mutlu çiftinin nikahını kıydı.

Kaymakam Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Surlarda Diriliş" mottosuyla başlatılan Diyarbakır Surlarındaki restorasyon çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

"Diyarbakır Surlarındaki burçların bir kısmının restorasyonu tamamlandı." diyen Solak, bunlar arasında Yedikardeş ve Nur burçlarının da bulunduğunu belirtti.

Restorasyonu tamamlanan bu burçların evlendirme merkezi olarak hizmet vereceğini dile getiren Solak, "Bugün ilk nikahımızla merkezin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Nikah kıymak isteyen Diyarbakırlıları bu tarihi mekana bekliyoruz. Bu tarihi mekan gerek görselliği gerekse de fotoğraf çekiminde stüdyo olarak bir kazanım. Çiftler binlerce yıllık bir mekanda nikahlarını kıymış olacaklar. Sadece ilçemiz değil ilimizin her yerinden çiftler belediyemize başvurarak, burada nikahlarını kıyabilirler." dedi.

Solak, "Surlarda Diriliş' mottosuna destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ilgili bakanlara, Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'ya teşekkür etti.

- "Surlar artık bizim için daha da anlamlı"

Tarihi mekanda nikahı kıyılan çiftten Nurullah Mutlu, sevinçli olduklarını belirterek, "Böyle mutlu bir günümüze tarihin şahitlik etmesi bizim için çok sevindirici. Surlar artık bizim için daha da anlamlı." ifadelerini kullandı.

Tülay Mutlu da "Kendimizi özel hissediyoruz. Bunun bize şans getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.


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