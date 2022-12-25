Ergani Kaymakamı Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, kırsal mahallelere ziyarette bulundu.



Kırsal Dallıdağ, Yakacık, Kumçi, Savaş ve Sabırlı mahallelerini ziyaret eden Karaaslan, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.



Karaaslan, köy muhtarları ile bir araya gelerek, vatandaşlarla görüşerek sorunları tespit edip, çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Köylerde ihtiyaç sahibi aileleri de ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Karaaslan, "Çok faydalı ziyaretler olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar 156 köyü ziyaret ettik. Diğer köylerimizi de ziyaret edeceğiz." dedi.



Kaymakam Karaaslan, daha sonra köy okullarında incelemelerde bulundu.

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