Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tarihi Sur ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, ilahi grubu Süryanice ve Türkçe dualar okudu, birlik ve beraberlik için dua edildi, ilahiler seslendirildi.

Süryanilerin mum yakıp, dilek dilediği ayin sonunda katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi.

Özmen, ayin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Süryanice "Yeldo" denilen doğuş bayramını kutlamak için Diyarbakır'a geldiklerini ve gördükleri ilgi karşısında mutlu olduklarını söyledi.

İlk olarak Mardin'de kutlama yaptıklarını anımsatan Özmen, "Hristiyan olsun, Müslüman olsun bir araya geliyor, sevgimizi, saygımızı, dayanışmamızı gösteriyoruz. Bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyorum. Buraya gelen Müslüman kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada barışın, huzurun, hoşgörünün hüküm sürmesini diliyoruz. Bu bayramın da bunlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi de ayin öncesi kiliseye gelerek, Süryanilerin bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.