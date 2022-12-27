Diyarbakır Valisi Su, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Su, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" fotoğrafına oy veren Su, çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı nine Muciddin amca" başlıklı karesini, spor kategorisinde de Cüneyt Çelik'in "Beygir Gücü" fotoğrafını seçti.
Fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Su, fotoğrafları çok beğendiğini belirtti.
Vali Su, fotoğrafların üretilmesinde ve yayınlanmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.