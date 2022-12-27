DBB Genel Sekreteri Çiftçi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çiftçi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" fotoğrafına oy veren Çiftçi, çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" başlıklı karesini, spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafını seçti.

Çiftçi, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini, bu nedenle oy kullanırken zorlandığını söyledi.

Fotoğraf oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çiftçi, bu çalışmalarda emeği bulunan AA muhabirlerini tebrik etti.





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