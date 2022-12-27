Diyarbakır´da 5 bin litre etil alkol ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 bin litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkollü içki sürülmesinin engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bağlar ilçesinde kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda birer litrelik şişeler halinde 5 bin litre etil alkol, 1500 sahte alkol üretiminde kullanılan likit kit, 75 şişe kaçak alkol, 55 litre bidon içerisinde sahte alkol, sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda etiket, süzgeçli huni, ölçü kabı ve galon şişe ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğeri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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