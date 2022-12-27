Diyarbakır'da "Yarı Değerli Taşlar Atölyesi" kadınlara istihdam kapısı olacak

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce kurulan yarı değerli taşların ürüne dönüştürüleceği atölyede 20 kadın kursiyer istihdam edilecek.

Yenişehir ilçesinde 17 farklı alanda atölyenin bulunduğu enstitü binasında kurulan yeni atölyede, doğadan toplanan yarı değerli taşlar, takı ve süs eşyalarına dönüştürülecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, ilk etapta 3 usta öğretici rehberliğinde 20 kadına eğitim verileceğini söyledi.

Atölyenin Türkiye'deki en kapsamlı yarı taş işleme atölyesi olduğunu ifade eden Küçükali, "Burada hem bu kaynakların işlenerek ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz hem de bu hanımefendileri istihdama dahil etmek istiyoruz" dedi.

Küçükali, hedeflerinin yarı değerli taşları Diyarbakır'da işleyip, yurt dışı piyasasına sunmak olduğunu aktardı.

Enstitü müdürü Ayşe Adıgüzel de yeni kurulan atölyede kursiyerlerin çok başarılı ürünler hazırlayacağına inandıklarını dile getirdi.









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