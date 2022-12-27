Bağlar Belediyesinden kan bağışına destek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Bağlar Belediyesi personeli Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kan bağışına olan duyarlılığı artırmak amacıyla belediye personeline yönelik kampanya başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kızılay işbirliğiyle gerçekleşen kan bağışına personelin ilgi gösterdiğini, kan bağışının toplumsal bir sorumluluğa dönüşmesi çağrısında bulundu.

Kan bağışının insani ve vicdani sorumluluk olduğunu dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Personelimizin bilinçlendirilmesi ve aynı zamanda toplumun geniş kesimlerine örnek teşkil etmesi için bu çalışmayı yaptık. Toplumun her kesiminin bu konuda duyarlılık göstermesi gerekir. Bu bilinci toplumun her kademesine yaymalıyız. Acil durumlarda kan bekleyen yakınlarımız ve sevdiklerimiz olabileceği düşüncesiyle hareket edelim. Kan bağışında bulunmak hayat kurtarmaktır."

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