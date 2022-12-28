Bismil'de huzur asayiş uygulaması yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Bismil ilçesinde polis ekiplerince huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, hakkında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 13 şüpheli yakalandı, çeşitli suçlardan 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı, yapılan kontrollerde, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 20 gram uyuşturucu ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.





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