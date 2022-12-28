Diyarbakır'ın "Medeniyetler Kenti" başvurusu kabul edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO), Diyarbakır'a ilişkin "Medeniyetler Kenti" tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi.

DTSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 33 kavmin kültürel ve tarihsel değerleri ile kadim bir medeniyetler kenti olan Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık geçmişi olduğunu kaydetti.

Adı "Bereketli Hilal" olarak literatüre giren topraklarda yerleşik hayata ilk geçilen yerlerden birinin Çayönü sınırları içerisinde olduğunu aktaran Kaya, şunları ifade etti:

"Yabani buğday, mercimek ve baklagillerin, yine ilk evcil hayvanların bu kent sınırları içerisinde kültüre alındığı bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Yukarı Mezopotamya coğrafyasının en köklü geçmişine sahip, yaşamın kesintisiz binlerce yıldan bu yana sürdürüldüğü Diyarbakır, dinler, diller, kimlikler ve kültürlerin başkentidir. Surları, camileri, medreseleri, kiliseleri, köprüleri ve daha birçok somut kültürel mirası ile UNESCO Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan kentimiz Diyarbakır, şimdi de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Medeniyetler Kenti' olarak tescillenmiş oldu."

Kaya, söz konusu gelişmenin şehrin başta turizm sektörü olmak üzere, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli kazanım sağlayacağını vurguladı.

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