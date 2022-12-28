Diyarbakır'daki tüm okullar kütüphaneye kavuştu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında kentteki tüm okullar kütüphaneye kavuşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje ile kentteki Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri ile protokol yapıldı, masa ve raf imalatı yapılarak, tüm okullarda kütüphane oluşturulması sağlandı.



Müdürlük tarafından temin edilen ve hayırseverlerin bağışlarıyla okulların kitap ihtiyacı karşılandı.

Bu sayede kentte 1011 kütüphane oluşturuldu, kütüphanelerdeki kitap sayısı da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri, öğretmen, öğrenci, iş insanı ve hayırseverlerin bağışlarıyla 780 binden 1 milyon 200 bine yükseldi.

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