Diyarbakır'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da eski kız arkadaşını kafede tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.



Merkez Kayapınar ilçesinde 13 Kasım'da bir kafede Meryem Sevim'in, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olarak aranan şüpheli Musa Sevim, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şubesi ekiplerince kırsal bir mahalledeki barakada yakalandı.



Üzerinde ruhsatsız tabanca ve kardeşinin kimliği bulunan zanlının ayrıca uyuşturucu suçundan sabıkası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının Meryem Sevim'in eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.





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