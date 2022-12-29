Diyarbakır'da bir grup hayırsever Sur'daki çocuklara yönelik eğlence düzenledi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir grup hayırseverin yılbaşı öncesinde düzenlediği "Dayanışma Güçlendirir" etkinliği, merkez Sur ilçesindeki 150 çocuğu tarihi konakta buluşturdu.

Tarihi Zerzevan Konağı'nda Sibel Yıldırım'ın organize ettiği, hayırsever iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Sur'daki 5 mahallede ikamet eden 150 çocuk katıldı.

Kentin hayırsever iş insanlarından, 20 Ekim'de hayatını kaybeden DİMER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk anısına yapılan etkinlikte çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Etkinliği organize eden Sibel Yıldırım, gazetecilere, 2 yıldan bu yana çocuklara yönelik farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu etkinliklerin çocukların hafızasında güzel anılar bıraktığını dile getiren Yıldırım, "Çocuklar için dayanışma partisi düzenledik. Onlarla eğlenceli zaman geçireceğiz, yemek yiyeceğiz, çeşitli hediyelerimiz olacak. 150 çocuk katıldı. 300 çocuğa hediyeler vereceğiz." dedi.

Daha sonra müzik eşliğinde eğlenen, halay çeken, pizza ikram edilen çocuklara etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.

Sur'da Süleyman Nazif Mahallesi Muhtarı Selahattin Yavuz ise çocukları sevindirmenin hayırlı bir iş olduğunu belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Yavuz, "Önemli olan gönül almak. Keşke her yıl yapılabilse. Bu etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.







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