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Diyarbakır Valisi Su, temel atma töreninde konuştu:

AA

Diyarbakır Valisi Su, temel atma töreninde konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, kentte her alanda önemli yatırımların gerçekleştirildiğini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Dicle ilçesine gelen Vali Su, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek "Dicle Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Bilgi Evi-Kadın Yaşam Merkezi" temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye yakışır bir belediye hizmet binasının temelini atacaklarını söyledi.

Binada 11 derslikli kadın yaşam merkezi ve 11 derslikli bilgi evi olacağını aktaran Su, 40 milyon liraya mal olacak yapının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Su, bu yıl ilde 1800 kilometre sathi kaplama ve asfalt yapımı gerçekleştirdiklerini ve bunun 104 kilometresini Dicle'ye yaptıklarını aktararak, 31 kilometre stabilize yol, 6 kilometre kilit parke yol ile birlikte toplam 141 kilometre yolu vatandaşlarla buluşturduklarını belirtti.

Gençlik ve spora yönelik çok sayıda yatırım yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Su, şunları kaydetti:

"İlimizde gençlik hizmetlerine yönelik 2022 yılında 700 milyon liralık hizmeti planladık, programa aldık, gerçekleştiriyoruz. Bunların içinde gençlik merkezleri, spor, basketbol, voleybol sahaları, yüzme havuzu, yurt var. Bu şekilde 64 projeyi ilimizde gerçekleştiriyoruz. Dicle ilçemizde değişik sektörlerde 43 proje gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık değeri 400 milyon lira. Yaptıklarımız, yapacaklarımız, planladıklarımız var. Şu anda temelini atıp başlayacağımız, başladığımız eserlerimiz var."

İlçeye devlet hastanesi müjdesi veren Vali Su, "İnşallah 60 yatak kapasiteli devlet hastanemizin de yapımını başlatacağız. İnşallah ihalesi 16 Ocak 2023'te gerçekleşecek. Allah'a şükür ilimizde huzur iklimi, istikrar, güvenlik devam ettiği sürece hizmetlerimiz de artarak devam edecek. Bunları hep birlikte yapıyoruz. Sizlerin desteğiyle, gayretiyle... Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin gönderdiği ödeneklerle ilimize, ilçemize hizmetleri üstün bir gayretle sürdürmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da parti olarak hizmet siyaseti yaptıklarını, taş üstüne taş koyduklarını ifade etti.

Siyasetin ırkçı demagojilerle olamayacağını dile getiren Eronat, siyaset yapılacaksa iş yapılması gerektiğini vurguladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası hedef alındıkları iddiasıyla gösteri düzenleyen terör örgütü PKK destekçilerinin yaptıkları tahribata işaret eden Eronat, bazı sosyal medya paylaşımlarında "Paris'i ateşe vermeyin Avrupalılar bundan hoşlanmıyor. Paris, Diyarbakır'daki Özlem 2000 lokantasının önü değil, Paris'i yakıp yıkmayın, Parisliler ve Paris polisi de bundan hoşlanmıyor ve bunu sevmiyor" ifadelerinin kullanıldığını belirtti.

Söz konusu ifadelerden "Diyarbakır'ı yakıp yıkabilirsiniz, Özlem 2000 lokantası garip gurabanın lokantasıdır, burayı da yakıp yıkabilirsiniz ama Paris'e dokunmayın" anlaşıldığını dile getiren Eronat, "Bu kadar mı insanından uzak olunur, bu kadar mı memleketini sevmez insanlar. İşte bunun için memleketimize, Diyarbakır'a, Dicle'ye sahip çıkacağız. Her şeyimize sahip çıkacağız. Artık elde ettiğimiz kazanımları bir daha bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ile Kaymakam Kadir Yurdagül de programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından butonlara basılarak yapının temeline ilk beton döküldü.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçedeki programları kapsamında Dicle Halk Eğitim Merkezinde muhtarlarla toplantı yaparak taleplerini dinleyen Vali Su, esnafı da ziyaret etti.

- Vali Su, çocuklarla futbol oynadı

Vali Su, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal Bozoba Mahallesi'nde yapılan halı ve basketbol sahalarının açılışını gerçekleştirdi, burada inceleme yaptı, farklı dallarda spor yapan çocuklarla ilgilendi.

Vali Su, hizmete açtığı halı sahada Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çiftçi ve Kaymakam Yurdagül ile çocuklarla futbol maçı yaptı.


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