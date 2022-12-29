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Diyarbakır'da 48 bin 364 genç ve çocuğa eğitim ve spor desteği sunuldu

AA

Diyarbakır'da 48 bin 364 genç ve çocuğa eğitim ve spor desteği sunuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin eğitim ve spor faaliyetlerinden 48 bin 364 kişi yararlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde 2022 döneminde Bilgievi, Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Konukevi Yatılı Kız Yurdu aracılığıyla çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler veriliyor.

4 bilgievinden 8 bin 400 çocuk, 6 akademi liseden 10 bin öğrenci ve üniversiteye hazırlanan 120 genç kız ise ücretsiz yurttan faydalandı.

Kırsalda yaşayan 15 bin öğrenci sinema filmiyle buluşturulurken, 20 bin öğrenci de sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlandı.

Dezavantajlı 1200 çocuk, Elazığ'ın Maden ilçesindeki Hazar Uyanış Gençlik Kampında ağırlandı. 90 bin 384 kişi de kitap kahve ve millet kıraathanesinden yararlandı.

Sur, Tema, Kent Meydanı, Kardeşlik Park ve Millet Kıraathanesi olmak üzere 5 kütüphaneden 90 bin 384 kişi istifade ederken, 7 bin genç hem yüzme öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. 19 branşta 220 eğitmenin görev aldığı 46 salon, tesis ve sahada devam eden eğitimlerden 25 bin 42 kişi yaralandı. 4 bin 980 genç özel yetenek kurslarına katılırken, 48 bin 364 öğrenciye de eğitim ve spor desteği sağlandı.

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