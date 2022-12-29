Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Beyoğlu, mesajında, göreve başladıkları günden bu yana ilçede başlattıkları değişim ve dönüşümü Cumhuriyetin 100. yılında zirveye taşımak istediklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonu hedefini Bağlar'da da hayata geçirmek istediklerini belirten Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Bağlar'da ayrım gözetmeden ilçenin her karışına dokunan hizmetlere imza atıyoruz. Bir yandan ilçemizin alt ve üst yapısını tepeden tırnağa yenileyerek, hizmet seferberliği gerçekleştirirken, öte yandan gönül ve sosyal belediyecilikle kalplere dokunduk. Başta Bağlar ve Diyarbakır halkı olmak üzere tüm vatandaşların yeni yılını en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızla aramızda güzel bir güven bağı oluştu. Daha çok hizmet yapacağız, daha çok sahada yer alacağız."