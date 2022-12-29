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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı

AA

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyoğlu, mesajında, göreve başladıkları günden bu yana ilçede başlattıkları değişim ve dönüşümü Cumhuriyetin 100. yılında zirveye taşımak istediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonu hedefini Bağlar'da da hayata geçirmek istediklerini belirten Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bağlar'da ayrım gözetmeden ilçenin her karışına dokunan hizmetlere imza atıyoruz. Bir yandan ilçemizin alt ve üst yapısını tepeden tırnağa yenileyerek, hizmet seferberliği gerçekleştirirken, öte yandan gönül ve sosyal belediyecilikle kalplere dokunduk. Başta Bağlar ve Diyarbakır halkı olmak üzere tüm vatandaşların yeni yılını en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızla aramızda güzel bir güven bağı oluştu. Daha çok hizmet yapacağız, daha çok sahada yer alacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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