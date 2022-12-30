Kayapınar Kaymakamı Karaman'dan yeni yıl mesajı

Alzheimer ve demansa son veriyor, hafızayı zehir gibi yapıyor! Ömür boyu beyni korumanın en sağlıklı yolu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.

Karaman, mesajında, üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıp umut ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılda barış ve huzurun hakim olmasının en büyük beklentileri olduğunu dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bizlere vereceği destek ve güç ile ilçemizde daha başarılı bir çalışma dönemi geçireceğimize de yürekten inanıyorum. 2023 yılının birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi ve saygının ön planda olduğu, huzur içerisinde geçmesi temennisi ile tüm Kayapınarlı vatandaşlarımızın, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizin, kamu görevlilerimizin ve mesai arkadaşlarımın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.