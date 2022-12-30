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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti

AA

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu esnafı ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Cuma namazı sonrası 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti, talepleri dinledi.

Yeni yılda belediyeden beklentileri alan Beyoğlu, vatandaşlara belediyenin çalışmalarını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için tüm ekiplerle sahada olduklarını belirtti.

Bağlar'ı gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği ile ihya etmeye devam edeceklerini dile getiren Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın bize iletmiş olduğu her talebi emir telakki kabul ediyoruz. Çözüm için samimi bir tutum ortaya koyduğumuzdan ve bundan sonra da bu anlayışla hareket edeceğimizden en küçük bir endişeleri olmasın." dedi.

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