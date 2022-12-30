Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mekke'nin Fethi programına katıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da Mekke'nin Fethi programına katıldı.

Erbakan, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bütün dünya Müslümanları olarak Mekke'nin fethini andıkları gecede son derece bahtiyar olduklarını söyledi.

Ancak İslam aleminin şu anda içinde bulunduğu duruma bakıldığında bu coşkunun buruk bir sevince dönüştüğünü belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Fransa, İtalya, İngiltere, Amerika; Irak'ın ve Libya'nın petrol kuyularını sömürürken, sadece Irak'ın kuzeyi Erbil'de 19 Amerikan petrol firması Irak petrollerini yağmaladı. Kırgızistan'ın altın rezervleri Yahudi, Kanadalı firmalar tarafından sömürülüyor. İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan, bizim de hakkımız olan Doğu Akdeniz'deki trilyonlarca dolar değerindeki doğal gaz yataklarını yağmalama hazırlığını yapıyor. Büyük Ortadoğu Projesi ve Büyük İsrail Projesi gözümüzün önünde bütün hızıyla devam ederken biz sadece kınama mesajları yayınlayıp oturamayız."



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