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Okulun koridorunu öğrencileri için "Türkçe Sokağı"na dönüştürdü

AA

Okulun koridorunu öğrencileri için "Türkçe Sokağı"na dönüştürdü

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da öğretmen Ali Anuştekin, görev yaptığı okulun koridorunu "Türkçe Sokağı"na dönüştürerek, duvarlarını kelimelerin doğru ve yanlış yazılışlarının yer aldığı dövizlerle donattı.

Çınar ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulunda Türkçe öğretmeni Anuştekin, öğrencilere sorduğu "Türkçede yazım yanlışlarının önüne geçmek ve Türkçeyi yabancı kelimelerden korumak adına ne yapabilirsiniz?" sorusuna aldığı yanıtlar üzerine proje geliştirmeye karar verdi.

Anuştekin, öğrencilerin desteğiyle okulun koridorundaki duvar ve tavanı yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarının yer aldığı yazılar ile kelimelerin doğru ve yanlış yazımlarının olduğu onlarca dövizle süsledi.

Öğretmen Anuştekin, AA muhabirine, öğrencileriyle 3 ay önce "Türkçeyi Yabancı Dillerin Olumsuz Etkisinden Korumak ve Doğru Yazmak" projesini hazırladığını söyledi.

Proje kapsamında 320 öğrenci mevcutlu okulun koridoruna, "Türkçe Sokağı" ismini verdiklerini dile getiren Anuştekin, öğrencileriyle Türkçede yazım yanlışları ve yabancı sözcüklerin Türkçeden arındırılması üzerine çalışma yaptıklarını anlattı.

Anuştekin, Türkçede, yazımı karıştırılan sözcükleri renkli kağıtlara yazdırdığını belirterek, "Bunları astım. Yabancı dillerden Türkçemize geçmiş ama Türkçe karşılığı olan sözcüklerin kullanılmaması için öğrencilere ifade ettik. Yabancı dillerden aldığımız ama Türkçeleşmiş, sonuçta dil etkileşim halinde onları da öğrencilerimize bildirdik." dedi.

- Öğrenciler yazımı karıştırılan kelimeleri teneffüs aralarında da görebilecek

Bu etkinlik sayesinde kelimelerin ve yazımı yanlış yapılan sözcüklerin öğrencilerin hafızasında daha kalıcı hale geldiğini anlatan Anuştekin, "Bu sokağı oluşturduktan sonra teneffüs aralarında öğrencilerimiz, burada yazılan kelimelere bakıyorlar. Arkadaşlarına soru soruyorlar. Kendi aralarında bunun üzerine etkinlik yapıyorlar. Bu da öğrencilerin öğrenmesi için birebir etkili oluyor." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin okulda öğrendiklerini çevrelerine de aktardığını, bu şekilde kelimelerin yanlış telaffuz edilmesinin ve yazılmasının önüne geçildiğini vurgulayan Anuştekin "Öğrencilerimize şunları söylüyoruz; 'Bunları okulda öğrendikten sonra, evinizde annenize, babanıza dışardaki arkadaşlarınıza sizler de anlatın. Şu anda toplumda var olan bir sıkıntıyı bu şekilde ortadan kaldırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Doğru bildiğim kelimeleri aslında yanlış biliyormuşum"

Okulun 8'inci sınıf öğrencisi Zehra Ceylan ise daha önce yazımını karıştırdığı kelimeleri hafızasında tutmasının zor olduğundan öğretmenlerinin kendileri için bu projeyi hazırladığını söyledi.

Proje sayesinde karıştırılan kelimelerin doğru olanının daha iyi akılda kaldığını anlatan Ceylan, "Öğretmenimiz bu aktiviteyi yaparak kelimeleri kafamızda somutlaştırarak kalıcı olmasını sağladı" dedi.

- "Sınıf arkadaşlarım yanlış kelimeler kullanınca onları uyarıyorum"

Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Dicle Demir de bu projeyi okulda hayata geçiren öğretmenine teşekkür ederek, "Türkçede birçok yazım yanlışı yapıyordum ve yabancı kelimeler kullanıyordum. Öğretmenimin bu çalışması sayesinde bu kelimeleri düzeltiyorum ve Türkçeye çevirmeye çalışıyorum. Yazım yanlışlarına veya kullanımını doğru bildiğim ama yanlış olan kelimelere fazla dikkat ediyorum. Sınıf arkadaşlarım yanlış kelimeler kullanınca onları uyarıyorum. Örnek verirsem 'online' yerine 'çevrim içi' kelimesi gibi." diye konuştu.


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