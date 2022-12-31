Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün bir yıllık çalışmaları paylaşıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, 2022 yılında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, yıl içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet birimlerince 931 operasyon gerçekleştirildi. 1363 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 96 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı, 70'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve özendirme" suçlarından 7 bin 25 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Şüphelilerden 980'i tutuklandı, 212'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda, 3 ton 787 kilo 744 gram kenevir türevleri, 1 ton 942 kilo 233,22 gram scanc, 178 kilo 994,22 gram eroin, 2 kilo 89 gram afyon sakızı, 33 kilo 932,42 gram metamfetamin, 4 kilo 226,26 gram kokain, 14 bin 603 kök kenevir bitkisi, 20 bin 504 sentetik ecza, 7 bin 319 ecstasy, 235 payp/düzenek, 77 hassas terazi, 28 av tüfeği, 8 kalaşnikov (AK-47) silah, 107 tabanca, 8 kurusıkı tabanca ve 1938 çeşitli çaplarda fişek bulundu.

Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 995 bin 404 Türk Lirası ile 16 bin 860 döviz ele geçirildi.

Asayiş Şubesi ve diğer ilçe emniyet müdürlüklerince yıl içerisinde yapılan çalışmalarda da 35 bin 361 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2 bin 150'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı, 1085'i hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Ekiplerin çalışmasında 1672 tabanca, 327 av tüfeği, 334 kurusıkı, 293 kesici-delici alet ile 19 bin 940 fişek ele geçirildi.

Yakalananlardan 103'ünün 10 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 3 bin siber suç soruşturması kapsamında 17 operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 197 şüpheliden 85'i tutuklandı.

Ekipler, yıl içerisinde "Siberay" çalışmaları kapsamında 90 bin 700 kişiye siber suçlarla ilgili bilgilendirme yaptı.



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