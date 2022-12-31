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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Valisi Su görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

AA

Diyarbakır Valisi Su görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl öncesi güvenlik noktalarında jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek çorba ikramında bulundu.

Vali Su, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki jandarma ve polis noktasını ziyaret ederek görevli personele çorba ikram etti.

Vali Su, daha sonra güvenlik güçleriyle birlikte durdurulan araç sürücülerinin yeni yılını kutlayarak çikolata ikram etti, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 yılını geride bırakmaya az kaldığını, 2023 yılının da vatandaşlara, tüm insanlığa hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Diyarbakır açısından güzel bir yıl geçtiğini aktaran Su, "İlimiz açısından güzel bir 2022 yılını geçirdik. Birçok hizmetleri yerine getirdik, vatandaşlarımızın hizmetlerine sunduk. İnşallah yine tüm vatandaşlarımızla beraber onların desteğiyle hep birlikte gayret ederek 2023 yılında da vatandaşlarımız için güzel hizmet yapmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle bir kez daha 2023 yılının tüm vatandaşlarımıza, tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını güzellikler getirmesini Cenabıhaktan niyaz ediyorum." dedi.

Jandarma kontrol noktasının ardından emniyet kontrol noktasına geçen Vali Su, vatandaşların yeni yılını kutladı.

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