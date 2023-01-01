Diyarbakır'da yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anneler Fatma Şimşek ve Yasemin Petek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği kız çocuklarına "Nisa" ve "Zeynep Lina" isimleri verildi.
Anne Fatma Şimşek, gazetecilere, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve ilk çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.
Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Şimşek, "Mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Yeni yıl sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Allah isteyen herkese çocuğunu kucağına almayı nasip eder inşallah. O mutluluğu yaşatır." dedi.
Hastanede yeni yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret eden Diyarbakır Vali Yardımcısı Selim Çomaklı da bebeklere çeyrek altın hediye etti.
Çomaklı, Diyarbakır'da yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.