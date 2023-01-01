Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, yeni yılı mahalle sakinleriyle karşıladı

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yılın ilk saatlerinde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile "Mahalle Buluşmaları" ve "Ev Buluşmaları" programları kapsamında yeni yılı mahalle sakinleriyle karşıladı.

Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Beyoğlu, yeni yılın tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve başarı getirmesini diledi.

Her koşulda halkın hizmetinde olmaya devam edeceklerini anlatan Beyoğlu, "Biz söz vermiyoruz. Pratik çözümlerle vakit kaybetmeden çözüme kavuşturuyoruz. Bizim anlayışımızda halkımıza hizmetkar olmak var." dedi.

Vatandaşlardan Ayşe Çelik, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti belirterek, "Her gün halkın arasındasınız, insanları dinliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bizi yönetenlerin böyle olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Mehmet Ali Demir de kendileri ile sık sık görüşerek, taleplerini soran Beyoğlu'na teşekkür etti.







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