Diyarbakır'da inşaat işçileri ücretlerinin artırılması için basın açıklaması yaptı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da inşaatlarda çalışan işçiler ücretlerinin artırılmasını istedi.



Merkez Bağlar ilçesi İskan Evleri mevkisinde bir araya gelen işçiler adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Salih Çiftçi, inşaat işçilerinin aldıkları yevmiyeyle geçinemediğini belirtti.



Aldıkları ücretin asgari ücretin altında kaldığını ifade eden Çiftçi, "Ücretli izin, istirahatimiz yok. Sosyal haklarımız bulunmamakta. İnşaat işçiliği en riskli ve ağır işlerden biri. Madencilere sunulan hakların inşaat işçilerine de verilmesini istiyoruz. Erken emeklilik hakkı istiyoruz. Diyarbakır'da yevmiye ücretimizi 500 lira olarak talep ediyoruz." dedi.





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