Diyarbakır'da Sur dipleri ve burçlar temizlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan sur ve burçlarda temizlik yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Diyarbakır Surlarının temiz tutulması, yerli ve yabancı turistlerin rahat dolaşabilmesi amacıyla çalışma yürütüyor.

Burçların içindeki çöpleri temizleyen ekipler, sürekli kontrol yaparak bölgenin temiz kalmasını sağlıyor.

Ekipler 15 günde bir 5 kilometre uzunluğundaki surlarda ve burçlarında düzenli temizlik yaparak vatandaşlara çöp atmamaları konusunda uyarı yapıyor.





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