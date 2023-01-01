Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi törenle anıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi için anma töreni düzenlendi.

Hamzalı'da, 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce katledilen 23 kişi için gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, törende, terör örgütünün cani yüzünü bu saldırıyla bir kez daha gösterdiğini belirterek, katliamda hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diledi.

Gözlet, "Devletimiz hep güçlenmeye devam ediyor. Var olmaya, bir olmaya, diri olmaya devam ediyor. Devlet, millet, olarak hep bir arada olacağız. Allah birliğimizi, dirliğimizi, vatanımızın birliğini bozmasın. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Gazilerimize Rabb'im sağlık nasip eylesin. Şanlı ordumuza her daim muzaffer olmayı nasip etsin inşallah." dedi.

Katliamda yakınlarını kaybeden vatandaşlardan Muhsin Çiçek de terör örgütü PKK'nın kundaktaki bebekleri dahi katlettiğini, terörü bir kez daha lanetlediklerini söyledi.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Abdulselam Toprak, MHP İlçe Başkanı Recep Donat, CHP İlçe Başkanı Ramazan Azbay, muhtarlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.





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