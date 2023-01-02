Diyarbakır'da Çocuk Yaşam Parkı Kütüphanesi yapımı için protokol imzalandı

Hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine Çocuk Yaşam Parkı Kütüphanesi kazandırılması için protokol imzalandı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kütüphane yapımı için Yenişehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek" projesi kapsamında desteklenen Çocuk Yaşam Parkı Kütüphanesinin, Dokuz Çeltik Mahallesinde yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, projenin ilçedeki çocukların hayallerini zenginleştireceğini belirtti.

Çocukların kütüphane projesiyle hem kitap okuyabileceklerini hem de zeka oyunları oynayabileceklerini ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Dokuz Çeltik Mahallesinde geçtiğimiz aylarda 5 bin 600 metrekare alanda yapımına başladığımız Çocuk Yaşam Parkımızın yüzde 70'ini tamamladık. Parkımızın içerisinde özel tasarım oyun alanları, macera parkurları ve yine özel tasarım çocuk kütüphanemizi inşa ediyoruz. Kütüphane Bakanlığın projesi kapsamında desteklenecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin asıl sahibi olan çocuklarımıza hayırlı olmasını dilerim."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.