Diyarbakır'da çaldığı altınları kuyumcuda bozdurmak isteyen zanlı yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kuyumcudan çaldığı 50 bin lira değerinde altını başka bir kuyumcuda bozdurmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Sur ilçesi Kuyumcular Çarşısı'nda bir kuyumcuya giren Murat E, 50 bin lira değerinde altın 2 bilezik ve kolye çaldı.

Kuyumcunun şikayeti üzerine, polis ekiplerince yapılan çalışmada, zanlının kimliği tespit edildi.

Çaldığı altınları merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde bulunan başka kuyumcuda bozdurmak isteyen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin altınları çaldığı kuyumcuya girişi ve çıkışı, diğer kuyumcuda da beklediği sırada yakalanması yer alıyor.



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