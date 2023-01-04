DİSKİ, yağmur ve içme suyu yatırımlarını sürdürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yağmur ve içme suyu hattı döşeme çalışmaları yürütüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, ihtiyacı karşılamak için yeni yerleşim yerlerinde yağmur ve içme suyu hattı yapıyor.

Bu kapsamda kentin farklı noktalarında çalışan ekipler, merkez Kayapınar ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 3 kilometre yağmur ile 4 kilometre yeni içme suyu şebeke hattı döşüyor.

Ekipler, iş makineleri ile uzun ömürlü malzemeler kullanarak titizlikle sahada planlı bir şekilde hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, devam eden çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutşi, sağlam kentleşmede alt yapının eksiksiz yapılmasının önemine değindi.

Tutşi, "Şehrimizde uzun soluklu çalışmaları gerçekleştiren DİSKİ, alt yapıda ve içme suyunda sorun yaşamayacak planlı bir şehir için projeler geliştiriyor ve çalışmalarını buna göre yürütüyor." ifadelerini kullandı.

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