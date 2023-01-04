DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Diyarbakır'da gündeme ilişkin konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "6'lı masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım." dedi.

Babacan, beraberinde Genel Başkan yardımcıları Hasan Karal ve Selma Aliye Kavaf, Genel Sekreter Medeni Yılmaz ve İl Başkanı Cihan Ülsen ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kırsal Merdan Mahallesi'nde kanser hastalığı nedeniyle eşi Nebahat Merdanoğlu'nu (57) kaybeden partisinin Kurucular Kurulu Üyesi Ali İhsan Merdanoğlu'nu ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Ziyaretin ardından gazetecilerin seçime ilişkin sorusunu yanıtlayan Babacan, şöyle konuştu:

"Artık seçimin vakti geldi. Bundan sonra yapılacak seçimi çok böyle erken seçim diye adlandırmak doğru değil, zaten 5 yıllık bir sürenin gelmişiz son 3-4 ayına. Biz hazırız ama daha önemlisi de Türkiye hazır seçim için. Bir an önce ülkemiz bu seçimin gelmesini istiyor, ne kadar erken olursa o kadar iyi. Bu sıkıntıların çözülmesi için, sorunlara çözüm üretebilmek için, ülkenin içinde bulunduğu derin adalet, özgürlük ve refah sorununun aşılabilmesi için bir iktidar değişikliği şart. Meşru demokratik siyasetle sorunlarımızı çözeceğiz. Umarız ki ilk seçimde ülkemiz bu sıkıntılardan hızlı bir şekilde kurtulacağı bir dönemi yakalar ve arzu ettiğimiz, görmek istediğimiz özgür ve zengin Türkiye'ye doğru hep birlikte yola çıkarız."

Türkiye'de çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığına inandıklarını belirten Babacan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin eşit vatandaş olduğunu, hiç kimsenin birbirine üstünlüğünün ve ayrıcalığının bulunmadığını vurguladı.

Bir gazetecinin "6'lı masa ortak karar alırsa cumhurbaşkanı adaylığı konusunda düşünceniz ne olur" sorusu üzerine Babacan, 6'lı masadaki genel başkanlardan cumhurbaşkanı adayı çıkabileceğini aktardı.

"Masa dışından uygun isimler gündeme gelirse yine 6 parti kabul ederse masa dışından da olabilir. Bugün itibarıyla her türlü seçeneğe açığız" diyen Babacan, parti içindeki istişare sürecini devam ettirdiklerini, bu istişare süreci tamamlandıktan sonra da masaya partinin görüşüyle gidip orada bir mutabakat için çalışmalara başlayacaklarını anlattı.

Babacan, "Tabi ki 6'lı masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım. Bu, 6'lı masanın mutabakatıyla olacak bir konudur. Başka partilerin başka önerileri de olabilir, her parti farklı isimlerle gelebilir, bunları konuşa konuşa çözeriz. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. cumhurbaşkanı olacaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.