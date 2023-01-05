Diyarbakır'da çocuk ve gençlere yönelik sosyal aktiviteler sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesinin sosyal ve kültürel çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki merkezlerde genç ve çocuklara yönelik tiyatro ve müzik etkinlikleri düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, gençlerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen kurslara yoğun bir talep olduğunu belirtti.

Çalışmaların devam edeceğini dile getiren Beşikci, şunları kaydetti:

"Resim ve takı tasarım kurslarımızda gençlerimiz hayatlarını sanatla renklendirirken Müzik Akademisi kapsamında da gitar, piyano, ney, bendir ve bağlama eğitimleri vererek ses ve güzel sanatlar sınavlarına hazırlıyoruz. Tiyatro Akademimiz içerisinde ise çocuklar, gençler ve özel bireyler için ayrı ayrı tiyatro oyunu yazıyor. Şu anda ilçemizdeki dezavantajlı çocuklarımıza yönelik tiyatro oyunu sahnelemektedir. Önümüzdeki süreçte özel gereksinimli bireylerin tiyatro oyunu sahnelenecek."

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