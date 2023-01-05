Diyarbakır'da gaz sıkışmasının yol açtığı patlamada 1 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde bir iş yerinde tüpten sızan gaz nedeniyle patlama yaşandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlamada iş yerindeki Arif Ayaz (22) yaralandı.



Ayaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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