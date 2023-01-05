Diyarbakır'da fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da otobüs durağına bırakılan çanta şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki otobüs durağında çanta olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından güvenlik önlemeleri altında fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.