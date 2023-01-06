Diyarbakır'da "Almanak" operasyonu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kapkaç, gasp ve hırsızlık suçlarına yönelik, "Almanak" adıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Huzur Alan Projesi kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık, gasp ve kapkaç suç grubuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin 25 yıl, 3'ünün 10 yılın üzerinde hapis cezası, 1'inin de cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.



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