Diyarbakır'da DİSİDER tarafından değerlendirme toplantısı düzenledi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneğince (DİSİDER) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, salgın sürecinde yaşanılan sıkıntıların etkisiyle geçen yıl ülke ve iş dünyasının ciddi anlamda etkilendiğini söyledi.

"Zor süreçte soğukkanlılığımızı elden bırakmayarak kamu ve özel sektör yatırımlarının devam etmesi bizlere büyük bir teselli olmuş ve 2023'te de ekonominin ve büyümenin daha iyi olacağı umudunu artırmıştır." diyen Akbaş, geçmişi geride bırakarak ülkeyi ileriye taşımanın herkesin görevi olduğunu belirtti.



Bu bağlamda, iktidar, muhalefet, sivil toplum kuruluşu, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacakları bu yıl tüm sorunları konuşarak çözüme kavuşturmanın öncelikleri olması gerektiğini kaydeden Akbaş, "Aksi takdirde harcayacağımız enerjinin, büyümemizi engelleyeceğini ve ülkemizi dış manipülasyonlara açık hale getireceğini belirtmek isteriz. Buna fırsat vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Akbaş, şöyle devam etti:



"Enerji ve doğal gaz maliyetinin asgari düzeye çekilmelidir. Finansa erişim noktasındaki sıkıntılar giderilmelidir. Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi daha fazla teşvik edilmelidir. İhracatçılarımız desteklenmelidir. Yenilenebilir enerji üretimi için teşvikler artırılmalıdır. Üretim hammadde giderleri düşürülmelidir. İlimiz ve ülkemizin ekonomisine katkısı olacak Silvan Barajının ivedilikle tamamlanması gibi beklentilerimizin hayata geçirileceğine inanıyoruz."



Asgari ücretin 8 bin 500 liraya yükseltilmesinin çalışanları memnun ettiğini aktaran Akbaş, asgari ücret desteğinin 250 liradan 400 liraya çıkarılmasının iş verenleri bir nebze de olsa rahatlattığını anlattı.



Akbaş, "2023 yılı seçimlerinin Türkiye'ye hayırlar getireceği inancındayız. İş dünyası olarak 2023 yılı fırsatlarına odaklanmalı, 2022'de yaşadıklarımızı 2023'te fırsata çevirerek, ekonomik hedeflere ulaşmak için çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz. İlimizin sahip olduğu ekonomik, kültürel ve turizm avantajlarını dünyaya tanıtarak hak ettiği seviyeye taşımak için tüm üyelerimizle çalışmalarımıza hız kesmeden, ilimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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