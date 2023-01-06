Diyarbakır'da kavşak ve refüjler çiçeklendirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kavşak ve refüjlere 481 bin 944 çiçek ekildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, daha yeşil bir kent için mevsimine uygun çiçek ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde 1 Kasım itibariyle 1 milyon 200 bin çiçek dikme hedefiyle başlatılan çalışmalarla şu ana kadar kavşak ve refüjlere, farklı tür ile renklerde toplam 481 bin 944 kışlık mevsimlik çiçeği toprakla buluşturuldu.

Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinin belirlenen kavşak ile refüjlerine, kırmızı, mor, sarı ve kırmızı-beyaz renklerde toplam 214 bin 824 lale soğanı dikildi.

Şu ana kadar 267 bin 120 farklı renklerde lahana ve menekşe bitkilerini toprakla buluşturan ekipler, ilçe belediyeler, kamu kurumları ve vatandaşlardan gelen bitki taleplerini de karşılıyor.

İlçe belediyelerine 54 bin 704, vatandaşlara 2 bin 222 ve kamu kurumlarına 33 bin 128 kışlık mevsimlik çiçek hibe edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.