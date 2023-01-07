Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yeni Diyarbakır firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Diyarbakır Silvan kara yolunun 65. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 5 kişi hayatını yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.



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