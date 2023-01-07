GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Gaziantep-Ağrı seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait Mehmet Siraç U. yönetimindeki 34 FMS 652 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 65. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Veysel Bünul (35), Seher Meygil (46) ve torunu 5 aylık Asel Meygil yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu, yaşamını yitiren 5 aylık bebeğin annesi Merve Meygil'in de yaralılar arasında olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma için 2 savcı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında şoförler Mehmet Siraç U. ve Bezat Y, muavin Enis P. ile firma yetkilisi Musa Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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