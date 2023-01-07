Diyarbakır'daki "Almanak" operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kapkaç, gasp ve hırsızlık suçlarına yönelik "Almanak" adıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 24 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Huzur Alan Projesi kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık, gasp ve kapkaç suç grubuna yönelik operasyonda, 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 24'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Huzur Alan Projesi kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık, gasp ve kapkaç suç grubuna yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan birinin 25 yıl, 3'ünün 10 yılın üzerinde hapis cezası, 1'inin de cezaevi firarisi olduğu belirlenmişti.