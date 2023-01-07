MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş yeniden seçildi

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DİYARBAKIR (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kurulda yeniden başkan seçilen MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, konuşmasında destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Bozkuş, görev yaptığı dönemde yürütülen faaliyetleri anlattı.

Derneğin 2023 yılı yol haritasına değinen Bozkuş, Diyarbakır ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden daha fazla kalkınması için gayret içinde olacaklarını aktardı.

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