TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu:

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DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin artık seçim sürecine girdiğini belirterek, "Bir ay, bir buçuk ay önce olmasının büyük bir anlamı yoktur. Muhalefet partilerinin görevi seçime hazırlanmaktır." dedi.

Sarıgül, partisince bir otelde düzenlenen Güneydoğu Anadolu İl Başkanları Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, parti olarak varlıklı, güler yüzlü, mutlu ve huzurlu bir Türkiye istediklerini söyledi.

İç barışı bozan, gerginliğe neden olan bütün sorunları Türkiye'de çözmeleri gerektiğini belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'daki Kürt kardeşimin derdi ABD'nin umurunda değil. ABD'nin derdi İsrail'i bu bölgede rahatlatmak. ABD alacağını alır, yapacağını yapar, geride kaos, kan ve gözyaşı bırakır. ABD'nin ipiyle kuyuya inenler her zaman kuyuda kalır. Alevi-Sünni, Kürt-Türk, laik-antilaik bu topraklarda el ele, kol kola, omuz omuza birlikte yaşamak durumundayız. Bu ülke hepimizin ve bu ülke hepimize yeter."

Toplantının ardından gündeme dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Türkiye artık seçim sürecine girmiştir, bir ay, bir buçuk ay önce olmasının büyük bir anlamı yoktur. Muhalefet partilerinin görevi seçime hazırlanmaktır." dedi.









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