Diyarbakır'daki Malabadi Köprüsü çevre düzenlemesiyle turizmde öne çıkacak

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DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının "kültür portalı" üzerinden "Tarihin Tanıkları: Köprüler" başlığıyla duyurduğu Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü arasında bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Malabadi Köprüsünde çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerinde yer alan 40,86 metrelik sivri kemeri ile dünyanın en uzun taş kemere sahip köprüsü özelliğini taşıyan Malabadi Köprüsü'nün görkeminin ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, 24 bin metrekarelik alanda kafeterya, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası, kademeli oturma ve dinlenme alanları yapılacak.

Altyapı çalışmalarının başladığı projede 14 bin 500 metrekarelik alan farklı türlerde ağaç, çalı ve çiçeklerle yeşil alan olarak değerlendirilecek. 4 bin metrekarede yürüyüş yollarına farklı taşlar döşenecek.



Ziyaretçilerin, köprünün görkemini rahat izlemelerine olanak tanımak için 210 metrekarelik seyir terası yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır'da Cumhuriyet tarihinin en önemli restorasyon ve turizm süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Malabadi Köprüsünü çevre düzenleme çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarmak ve bütün dünya milletleriyle paylaşmak noktasında önemli bir aşamaya gelinecek. Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi bir gayret içerisindeyiz ve yaptığımız projeyle bu köprünün etrafının mesire ve gezinti alanına dönüşmesi noktasında bir çalışma içerisindeyiz. 24 milyon 600 bin lira bedelle ihale edilmiş olan bu projemizin 180 gün içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz."

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