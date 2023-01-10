Diyarbakır Valisi Su, gazetecilerle buluştu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Su, merkez Yenişehir ilçesinde Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda, kentte görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu, her alanda gazetecilere ihtiyaç olduğunu belirten Su, gazetecilerin aynı zamanda kamu görevi yaptığını kaydetti.

İnsanoğlunun var olduğu sürece gazeteye ve gazeteciye ihtiyaç olacağını dile getiren Su, "İnsanlar bilgilenmek istiyor, bir olay olduğu zaman haberdar olmak istiyor. Bunun için de iletişim araçları ve medya devreye giriyor. Bu anlamda doğru bilgi aktarımı da çok önemli. Dünyadaki olayları takip etmek de ancak basın kanalıyla mümkün oluyor günümüz dünyasında." dedi.

Talaytepe'deki verici istasyonları bölgesinde sıkıntılar yaşandığına yönelik talepler geldiğini, buna yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Su, şöyle konuştu:

"Bölgeye gidip baktık ve şimdi ihale hazırlıkları devam ediyor. Oranın etrafını 1 milyon 700 bin lira artı KDV ile tam bir muhafaza altına alınması için ihaleyi başlattık. Süreci en kısa zamanda bitirip oranın tamamen güvenli hale gelmesi için kameralar takarak güvenli hale getireceğiz. Cemil Paşa Konağında Kent Müzemiz var, oranın bir bölümünü de Basın Müzesi olarak düzenlemeye karar verdik."

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mücahit Ceylan da bir konuşma yaptı.

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