Diyarbakır, Bingöl ve Batman'da ceza infaz kurumları için kitap bağışı kampanyası

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DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ceza infaz kurumu kütüphaneleri için Diyarbakır, Bingöl ve Batman'da kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

"Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Diyarbakır Adliyesinde kurulan standın açılışı gerçekleştirildi.

Kampanya hakkında bilgi veren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsa Özer, burada toplanan kitapların hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulacağını söyledi.

Kentteki bir alışveriş merkezi ve adliye binasında kurulan stantta kitapların toplanacağını ifade eden Özer, "Bağışlanan kitaplar ceza infaz kurumlarımızın kütüphanelerinde hükümlü ve tutukluların yararlanması için sunulacak. Bu kampanyanın herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Emin Şen, ceza infaz kurumu müdürleri ve adliye personeli katıldı.

- Bingöl

Bingöl Adliyesinde kurulan standa da kitap bağışı yapıldı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Adalet Komisyonu Başkanı Cebrail Çelik, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Tahsin Yağcı katıldı.

Katılımcılar da kampanyaya kitap bağışında bulunarak, katkı sundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Uslu, Türk ceza adalet sisteminde suç ve suçlularla mücadelede esas olan kriterlerinin yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ve hükümlünün topluma yeniden kazandırılması olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda ceza infaz kurumlarında hükümlülere yönelik verilen sosyalleştirme programlarının yanı sıra eğitim ve öğretim programlarının da düzenlendiğine işaret eden Uslu, şöyle konuştu:

"Kitap okumaya yönlendirme ve kitap okuma programları ile ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlülerimizin bilinçlenmeleri, kaliteli zaman geçirmeleri ve cezasının infazından sonra topluma yeniden bilinçli bir birey olarak kazandırılmaları sağlanmakta. İnfazın temel amacı doğrultusunda ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturulmuştur. Ülkemiz genelindeki tüm ceza infaz kurumlarında kütüphane hizmeti verilmektedir."

Uslu ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının bu anlamlı gününü kutlayarak, çalışmalarında başarı diledi.

- Batman

Batman Adliyesinde düzenlenen programda Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, adliye girişinde kurulan standı ziyaret ederek, kitap bağışında bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahingöz, kitap bağışı kampanyasındaki amacın cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların okuyabileceği bol miktarda kitabı temin etmek olduğunu belirtti.

Kampanyaya destek beklediklerini dile getiren Şahingöz, "Bu amaçla Batman halkında da katkı bekliyoruz. İnşallah bağışlanan her kitap, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasında bir gün ışığı olur. Kampanyaya katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, ceza infaz kurumlarının müdürleri ve adliye personeli katıldı.









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