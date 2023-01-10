Bismil'de asayiş uygulamasında yakalanan 30 şüpheliden 8'i tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur ve asayiş uygulamasında gözaltına alınan 30 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan kontrollerde, ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, çalıntı motosiklet ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.