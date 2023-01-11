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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Daire başkanlıkları ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yaklaşık 40 kişiden oluşan 4 ekip, merkez Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlere katılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Ari, AA muhabirine, belediyeye gelen şikayetler üzerine özellikle tatlı imalatı ve satışı yapan yerlere yönelik denetim başlattıklarını söyledi.

Tatlı imalatında kullanılan ürünlerle ilgili kontrolü gıda mühendislerinin yaptığını ifade eden Ari, zabıta birimi olarak da fiyat etiketi, fiyat tarifesine uyulup uyulmadığı, özellikle satışta dara ağırlığı tespiti yaptıklarını belirtti.



Dara ağırlığının düşürülmediğiyle ilgili kendilerine şikayet geldiğini anlatan Ari, "Son bir haftada tatlı satışı yapan 200'e yakın iş yerini denetledik. Bunlardan 20 iş yerinin dara ağırlığını düşürmediğini tespit ettik ve gerekli cezai işlemleri uyguladık." dedi.

Tatlı satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerin devam edeceğini belirten Ari, bugün itibariyle de imalat yerlerini denetlemeye başladıklarını kaydetti.







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