Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, kendisini davet eden aileleri ziyaret ediyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendisini telefonla arayarak evlerine davet eden ailelere misafir oluyor.

Beyoğlu, vatandaşların taleplerini dinlemek ve yerine getirmek için eşi Dürdane Beyoğlu ile zamanının önemli bölümünü aile ziyaretlerine ayırıyor.



Vatandaşların daveti üzerine mahalle mahalle, sokak sokak gezerek, aile ziyaretlerinde bulunan Beyoğlu, son olarak kendisini davet eden aileleri Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.



Beyoğlu, kendisine teveccüh gösteren ilçe halkından çok sayıda davet aldığını ve onların misafiri olduğunu belirterek, ailelerin sıcak ilgisiyle karşılaştığını söyledi.



Tüm vatandaşların davetine iştirak etmeye çalıştığını anlatan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde ilk iş olarak mahalle ve ev buluşmalarını başlattık. Hamdolsun Rabb'ime tam 45 aydır bunu büyük bir heyecan ve gayretle devam ettiriyoruz. İnsanlar bizi telefonla arayarak evlerine davet ediyor. Bundan daha güzel bir duygu olamaz. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini iletiyor, varsa taleplerini dinliyoruz. Başarımızın nedeni işte bu samimiyet ve güven."

Vatandaşlar da davetlerine icabet eden Beyoğlu'na teşekkür etti.







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